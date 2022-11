Italia-Giappone: “Tokyo-Roma: parole in transito”, il 10 dicembre la premiazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno è un buon giorno” è composto da una serie di brevi saggi in cui la scrittrice racconta della lunga frequentazione ai corsi di cerimonia del tè. Dai 20 anni fino ai 45 infatti, Morishita si è avvicinata passo dopo passo a uno dei rituali più tradizionali e tipicamente giapponesi. Un mondo fatto di piccoli, semplici e precisi gesti, azioni e modalità che nel tempo portano chi li pratica a concentrarsi sulla ricerca del sé, così come ad acquisire acuta sensibilità e capacità di vivere il presente. Seppure incentrato sul rituale del “sado” (cerimonia del tè) e sul suo significato di “via” che tende alla crescita della persona, questo romanzo riflette i cambiamenti della società giapponese a partire dagli anni Settanta. In particolare per quanto riguarda la figura della donna. Attraverso le vicende della protagonista, per la quale la cerimonia del tè diventa nel tempo un punto fermo, il lettore scopre uno spaccato della società giapponese, e numerose similitudini con quella italiana. La scoperta avviene poco a poco e in maniera quasi impercettibile, così come ci si avvicina al lento disvelarsi del significato profondo di un rito rigidamente codificato, che tuttavia consente la libertà di scelta. Grazie alla frequentazione delle classi di “sado” la protagonista, e con lei il lettore, percorre e scopre una propria “via” che consente di attraversare al meglio le numerose vicissitudini che compongono l’esistenza. Interessante per il lettore italiano è il paragone, che la scrittrice riporta nella prefazione al libro, tra la cerimonia del tè e il film “La strada” di Federico Fellini: “Ogni volta che l'ho visto, ‘La strada’ di Fellini è diventato una cosa diversa. Ogni volta che l'ho visto è diventato più profondo. Al mondo esistono due tipi di cose: quelle che capisci subito e le altre (…) Ma le cose che non ti sono subito chiare inizi a comprenderle dopo, piano piano, frequentandole, e diventano man mano una cosa diversa, come ‘La strada’ di Fellini. E ogni volta ti rendi conto che quello che vedevi non era che un piccolo frammento del tutto”. Due “strade” nate da società lontane geograficamente, ma probabilmente più vicine di quanto appaia. (segue) (Com)