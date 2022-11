Italia-Giappone: “Tokyo-Roma: parole in transito”, il 10 dicembre la premiazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romanzo autobiografico che apre a molteplici riflessioni. Una di queste è l’invito a prestare attenzione ad aspetti della quotidianità all’apparenza superficiali, che tuttavia si rivelano essenziali per l’equilibrio delle persone. Armonia, rispetto, purezza, e tranquillità: i quattro pilastri della cerimonia per vivere pienamente il presente. Con “Ogni giorno è un buon giorno” scritto da Morishita Noriko e tradotto da Laura Testaverde si compie quindi un viaggio molto lento e paziente, che conduce verso una più acuta sensibilità nei confronti di sé e del mondo esterno. La traduzione di questo testo, complesso per la ricchezza di riferimenti alla tradizione, si è rivelata particolarmente riuscita per le scelte stilistiche compiute. Come quella di avere lasciato molti dei termini in giapponese relativi all’arte della cerimonia del tè. Testaverde ha infatti preferito non tradire l’intento didascalico dell’opera, optando per la cura di un glossario ricco di spiegazioni sull’origine, l’uso e la forma degli oggetti cui si riferiscono. Ha così rispettato le finalità dell’autrice, offrendo conoscenze ulteriori ai lettori italiani e consentendo loro di immergersi totalmente nell'atmosfera del romanzo. (Com)