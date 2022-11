Turismo: la prossima estate in Italia + 32 per cento di viaggiatori dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 40 per cento degli europei è preoccupato dei costi, ma il 70 per cento sta organizzando viaggi da qui a Natale mentre il 62 per cento dice che il conflitto non ha un effetto particolare nelle proprie previsioni. C’è una riduzione dei viaggi più lunghi a favore dei viaggi più brevi e nei prossimi 6 mesi, Italia e Spagna si trovano con una crescita del 9-10 per cento di turismo internazionale mentre la Francia è l’unico paese all’11 per cento. Nell’estate del 2023, l'Italia prevede +32 per cento del turismo internazionale. Sono alcuni dei numeri emersi oggi sul turismo nel nostro Paese durante a conferenza stampa di presentazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si terrà in presenza presso Allianz MiCo da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023 e dove ogni anno si fa il punto sullo stato dell'arte del settore. Ma già oggi è, stato spiegato, è possibile tracciare un bilancio del 2022 e provare a delineare le prospettive future. Secondo elaborazioni di Enit su dati Istat, Unwto e Banca d'Italia, nel 2022 l'Italia si posiziona al quarto posto nel mondo per i flussi da turismo internazionale con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del +22,7 per cento sul 2020. Un affondo di Enit sull'autunno indica che a novembre il nostro Paese presenta il più alto tasso di saturazione delle strutture prenotate tramite OTA fra i principali Paesi europei (37 per cento), mentre la saturazione del non alberghiero è stimata al 39 per cento; e nello stesso mese l'Italia ha il più elevato incremento delle prenotazioni aeree internazionali verso il Paese, +65 per cento sul 2021 a quota 392 mila. A conferma dell'interesse per il Bel Paese nelle intenzioni di viaggio per i prossimi mesi, con il 9 per cento delle preferenze l'Italia è seconda solo alla Francia (11 per cento) e a pari merito con la Spagna. II 62 per cento dei rispondenti sta pianificando spostamenti intraeuropei nella stagione invernale e il 70 per cento sta organizzando un viaggio nei prossimi sei mesi (+4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Riguardo all'internazionale, nel suo più recente barometro la Unwto - Organizzazione Mondiale del Turismo segnala un'accelerazione della ripresa che ha ormai raggiunto il 65 per cento dei livelli pre-pandemici. (segue) (Com)