Turismo: la prossima estate in Italia + 32 per cento di viaggiatori dall'estero (2)

- I confronti mensili evidenziano in dettaglio il trend in risalita: mentre a gennaio gli arrivi internazionali erano inferiori del 64 per cento rispetto al 2019, a settembre il gap era sceso al 27 per cento. Nel solo terzo trimestre si stima che gli arrivi internazionali siano stati 390 milioni, il 50 per cento del totale da inizio anno. L'Europa continua a guidare il rimbalzo. Tra gennaio e settembre la regione ha accolto 477 milioni di arrivi internazionali, pari al 68 per cento del totale mondiale, toccando ('81 per cento dei livelli pre-pandemici. Si tratta di un dato più che raddoppiato rispetto al 2021 (+126 per cento), alimentato soprattutto da una forte domanda da altre regioni del mondo e, in particolare, dagli Stati Uniti. Particolarmente robusta la performance del terzo trimestre, che ha fatto registrare arrivi pari al 90 per cento dell'equivalente periodo nel 2019. Se la progressiva eliminazione o riduzione delle restrizioni in quasi tutti i Paesi ha certamente contribuito a favorire la crescita, la vera spinta sembra venire dall'evoluzione del viaggiatore. Non a caso il Sustainable Travel Report 2022 promosso da Booking, che ha intervistato 30 mila rispondenti in 32 Paesi, mostra scelte più consapevoli, sostenibili e rispettose durante tutta l'esperienza di viaggio, sin dalla prenotazione. II 93 per cento degli italiani, e l'81 per cento su scala globale, considera importante viaggiare in modo sostenibile. (segue) (Com)