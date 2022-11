Turismo: la prossima estate in Italia + 32 per cento di viaggiatori dall'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal costante confronto con tutti gli operatori delle filiere l'analisi di Bit e Fiera Milano rileva tendenze diverse, ma con un comune denominatore: il nuovo viaggiatore vuole vivere soprattutto esperienze che "fanno sentire bene". Può trattarsi ancora della vacanza di prossimità, oppure del viaggio-avventura che si rimanda da prima dei lockdown: in ogni caso, il viaggiatore cerca natura, attività all'aria aperta, e soprattutto esperienze autentiche che lo facciano sentire in sintonia con il "genius loci". Ne è esempio un esempio il turismo lento dei cammini, che si stanno ampliando da quelli spirituali ai cammini improntati al benessere, o le "vie del", che dopo il vino e l'olio, stanno conquistando nuove specialità come la birra artigianale, mentre cantine e frantoi si aprono sempre più anche all'ospitalità sul modello dell'agriturismo. E poiché per stare bene occorre anche sentirsi a proprio agio, assistiamo a un ritorno del glamping, a cui si affianca però anche un desidero di attività più dinamiche, o addirittura estreme, come risposta al fermo forzato del periodo pandemico: accanto al cicloturismo cresce il mountain biking, con il trekking si impongono anche l'arrampicata, il free-climbing e il bouldering (l'arte di scalare i massi), ma anche attività che coniugano mente e spirito come l'aerial yoga, che si pratica in sospensione sugli elastici, meglio se all'aria aperta. (Com)