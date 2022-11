Costa d'Avorio: Charles Blé Goudé incontra il ministro della Riconciliazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Charles Blé Goudé, l'alleato dell'ex presidente della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo rientrato in patria dopo l'assoluzione dall'accusa di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale (Cpi), ha incontrato oggi il ministro incaricato della Riconciliazione nazionale, Koudio Konan Bertin. L'incontro, riferisce "Rfi", è stata l'occasione per ringraziare verbalmente le autorità ivoriane per aver facilitato il suo ritorno. Durante la sua tappa in Ghana di venerdì scorso, il leader del Congresso panafricano dei giovani e dei patrioti (Cojep) ha spiegato di essere stato interrogato per un'ora dalla polizia in nome di un mandato d'arresto internazionale a suo carico, tuttavia l'intervento delle autorità ivoriane ha permesso di risolvere la situazione. Parlando alla stampa ivoriana, Blé Goudé ha voluto trasmettere un messaggio di pace ai suoi concittadini: “Sono qui per invitare tutti gli ivoriani ad unirsi attorno al nostro Paese, la Costa d'Avorio. Sono qui anche per portare la mia compassione a tutti gli ivoriani, alcuni dei quali hanno dovuto seppellire brutalmente i propri figli", ha detto. Al suo fianco, il ministro Konan Bertin ha affermato di voler continuare a facilitare il ritorno delle persone esiliate a seguito della crisi del 2010-2011. “Prima dell'arrivo di Blé Goudé, c'era il presidente Gbagbo nelle stesse condizioni. Su 300 mila ivoriani rifugiati all'estero, oltre il 98 per cento è tornato nel Paese”, ha detto. "È una volontà politica manifestata dal potere di condurre il popolo ivoriano alla pace, alla riconciliazione", ha aggiunto. (segue) (Res)