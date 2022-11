Sanità: donati ad ospedale Colleferro nuovo riunito visita otorinolaringoiatrico e rinomanometro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo importante gesto di solidarietà nei confronti della Asl Roma 5. L'Associazione Culturale "Novecento ed oltre" di Colleferro ha donato un riunito visita otorinolaringoiatrico e rinomanometro destinati alla Uoc di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Colleferro. Grazie al contributo dell'Associazione, in collaborazione con Vailog, il reparto è ora dotato di nuova strumentazione per aumentare e potenziare i servizi sanitari rivolti ai cittadini in termini di quantità e qualità. La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, presso il reparto del nosocomio colleferrino, in presenza del alla presenza del primario di Otorinolaringoiatria, dottor Ronchetti, della direttrice sanitaria di Presidio, dottoressa Battaglia, dei primari e del personale medico, del fondatore di Vailog, Eric Veron, del sindaco Sanna e del consigliere Zeppa. "Questa nuova strumentazione ci aiuterà a migliorare l'assistenza e i servizi. – ha commentato il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - Siamo davvero molto grati ai donatori – un ringraziamento speciale al presidente dell'Associazione, Renzo Rossi, che ha curato la raccolta fondi, recentemente scomparso - perché questa strumentazione costituisce un rilevante passo avanti dal punto di vista della qualità dell'assistenza, consentendoci di raggiungere uno dei nostri principali obiettivi che è quello di dare una offerta assistenziale qualitativamente elevata, completa e sicura".(Com)