Croazia: presidente Milanovic, Ue dovrà acquistare a un prezzo tre volte maggiore il gas dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrà acquistare a un prezzo tre volte maggiore il gas dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente croato, Zoran Milanovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". "L'energia non è una merce, ma una risorsa che garantisce sicurezza, indipendenza e forza, e l'Unione europea si trova attualmente in una situazione per cui acquisterà il gas dagli Stati Uniti a un prezzo tre volte maggiore. Questo è un dato di fatto e costerà denaro", ha detto Milanovic. Il presidente croato ha sottolineato che la Russia e gli Stati Uniti, ognuno a suo modo, non sono a caso "due Paesi grandi e indistruttibili", dato che hanno "alcune tecnologie e quantità illimitate di energia per i loro bisogni". "L'Ue ha vagato per molto tempo con l'illusione di creare un mercato dell'energia, ma considerando il grave stato attuale di guerra, si è arrivati al punto che dovrà acquistare il gas dall'America a un prezzo molto più alto", ha ribadito Milanovic.(Seb)