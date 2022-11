Nato: colloquio telefonico tra Tajani e Stoltenberg, focus su riunione ministri Esteri di Bucarest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro Tajani ha aggiunto che "l'Italia sostiene con forza l'integrità territoriale, la sovranità, la piena indipendenza e la resilienza dell'Ucraina. Manterremo il nostro sostegno politico, militare, finanziario e umanitario a Kiev". Per quanto riguarda i Balcani occidentali, il ministro Tajani ha informato il segretario generale Stoltenberg circa i risultati della recente missione congiunta con il ministro della Difesa Crosetto a Belgrado e Pristina, nel corso della quale i due ministri hanno portato un messaggio chiaro ai propri interlocutori circa la necessità di lavorare congiuntamente per disinnescare le tensioni e favorire relazioni basate su un dialogo aperto e mutuo rispetto. Infine, il ministro Tajani ha espresso l'auspicio che, nel contesto del processo di adattamento dell'Alleanza, il partenariato strategico tra Nato e Unione europea venga ulteriormente rafforzato, per affrontare con maggiore efficacia le sfide alla sicurezza dell'area euro-atlantica provenienti da tutte le direzioni strategiche, compreso il fianco meridionale. (Res)