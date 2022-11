Romania-Serbia: premier Ciuca riceve omologa Brnabic, (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scambio di opinioni tra i due capi di governo si è discusso anche delle modalità di sostegno al cammino europeo della Serbia. "Il primo ministro Ciuca ha riconfermato l'impegno della Romania a sostenere l'avanzamento della Serbia nel processo di adesione all'Unione europea, insistendo sull'importanza delle riforme e sul rafforzamento della capacità amministrativa", si legge nella nota. Per quanto riguarda la stabilità nella regione dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto dell'aggressione russa in Ucraina, il primo ministro romeno ha accolto con favore il recente accordo facilitato dall'Unione europea nel dialogo Belgrado-Pristina. "In questo contesto, la flessibilità e la capacità di compromesso delle parti sono essenziali per il clima di stabilità nella regione", si legge nel comunicato. (Rob)