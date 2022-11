Albania-Kosovo: governi a Valona per celebrazioni 110mo anniversario dichiarazione di indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Albania e Kosovo si sono incontrati oggi a Valona in occasione del 110mo anniversario della dichiarazione di indipendenza albanese. I due presidenti, Bajram Begaj e Vjosa Osmani, accompagnati dai presidenti dei due Parlamenti, Lindita Nikolla e Glauk Konjufca, nonché dai primi ministri Edi Rama e Albin Kurti hanno visitato i locali dove sorgerà il museo Kosova a Valona, che sarà interamente dedicato alla guerra dell'Esercito di liberazione kosovaro (Uck). Il museo è allestito in Piazza della bandiera. La visita della delegazione kosovara rientra nell'ambito delle celebrazioni dell'Indipendenza. Questa mattina a Valona, dove il 28 novembre 1912 Ismail Qemali issò la bandiera albanese dichiarando l'Albania uno Stato sovrano e indipendente, si + tenuta la cerimonia dell'alzabandiera in occasione del 110mo anniversario dell'Indipendenza.(Alt)