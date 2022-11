Aids: ospedale Cotugno di Napoli, casi in aumento in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno test di controllo e più infezioni scoperte in fase già avanzata. È un trend estremamente preoccupante quello relativo ai casi di Hiv e Aids registrati all'ospedale Cotugno di Napoli. Se nel 2020 gli accessi in ospedale per controllo e test di positività erano stati 664 e 52 erano stati i casi di infezione riscontrati, e nel 2021 su 564 accessi sono state 57 le positività su 169 nuovi casi complessivi in Campania (dato comunicato al Coa dal CeRifARC e pubblicato nel Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità di Novembre 2022), al mese di novembre 2022 il numero di accessi in ospedale per controlli e test è sceso a 358, ma si registra un aumento del numero delle positività. Ancor più grave è il ritardo con il quale i pazienti arrivano ad una diagnosi. "A causa della pandemia - ha spiegato il dottor Vincenzo Sangiovanni direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive dell'Immunodepresso - molti pazienti hanno rinunciato ad un percorso di indagine precoce e sono arrivati da noi con forme di infezione già avanzata, o addirittura, in alcuni casi di Aids già conclamata, anche in pazienti under 40". (segue) (Ren)