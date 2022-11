Aids: ospedale Cotugno di Napoli, casi in aumento in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Cotugno arriva anche un allarme relativo alle modalità di trasmissione del virus, che oggi si diffonde soprattutto a causa di rapporti non protetti in coppie eterosessuali. Dai dati del Cotugno i più colpiti a Napoli e in provincia, risultano essere i quarantenni, ma anche i giovanissimi che, spesso, ignorano del tutto il problema, ritenendo l'AIDS una malattia ormai non più presente nel nostro paese. L'allarme dei medici del Cotugno è ancor più forte perché arriva in occasione della Giornata Mondiale di lotta all'Aids, giornata istituita il 1 dicembre proprio per sensibilizzare e far conoscere la malattia. "Benché a tutt'oggi non esista una terapia capace di eradicare il virus - dice Elio Manzillo, direttore della Uoc Malattie infettive e dell'immigrazione - arrivare ad una diagnosi precoce è essenziale. Rispetto a decine di anni fa, oggi abbiamo a disposizione terapie che consentono di vivere una vita praticamente normale anche alle persone sieropositive. I farmaci antiretrovirali sono efficaci e sono in grado di controllare la replicazione virale. La terapia permette alle persone HIV positive di ritardare l'insorgere e, in alcuni casi, di non arrivare mai alla fase conclamata di malattia, l'Aids". Anche l'approccio alla patologia è cambiato negli anni. "Oggi c'è maggiore attenzione anche al benessere generale dei pazienti sieropositivi - ha sottolineato Vincenzo Esposito, direttore della Uoc Malattie infettive e medicina di genere - Al Cotugno, presso il nostro ambulatorio, abbiamo un percorso che prevede consulenza psicologica, supporto nutrizionale e anche la consulenza di un personal trainer per seguire i pazienti anche via web app con l'obiettivo di migliorare la loro qualità di vita, così come indicato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità». (segue) (Ren)