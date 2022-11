Aids: ospedale Cotugno di Napoli, casi in aumento in Campania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, giovedì, 1° Dicembre, medici del Cotugno e volontari dell'associazione Antinoo Arcigay Napoli saranno in piazza San Domenico Maggiore, a Napoli, dalle 9 alle 21, per l'iniziativa "Pizza & Test" per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione contro le Infezioni sessualmente trasmesse, sui vaccini a disposizione (contro HPV, Monkeypox ed Herpes Zoster) e per effettuare test rapidi gratuiti per HIV e Sifilide. Presso l'ospedale Cotugno, inoltre, è attivo il Gruppo C per gli screening in anonimato. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, è possibile effettuare il test anonimamente e senza impegnativa del medico di base. "Il fatto che la pandemia abbia ritardato le diagnosi al punto da vedere oggi molti casi conclamati - ha affermato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli - ci spinge ad alzare di molto il nostro livello di comunicazione nei confronti della cittadinanza e a fare sempre di più per potenziare i nostri servizi. Dobbiamo fare in modo che il tema dell'HIV sia ancora oggi presente soprattutto nelle scuole, per far sì che i giovani siano preparati e pronti a difendersi da un nemico che, a torto, ritengono ormai superato". (Ren)