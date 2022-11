Veneto: aggiornato Piano di sanità pubblica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha dato il proprio via libera ad un aggiornamento del Piano di sanità pubblica "Aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione e controllo della pandemia Covid-19". Nel documento è riportato che la "fase epidemiologica è in evoluzione, e richiede quindi un attento monitoraggio anche per anticipare la comparsa o circolazione di possibili varianti più pericolose". "Come negli scorsi due anni per essere sempre al passo con l'evoluzione della situazione – ha spiegato l'assessore alla Sanità regionale, Manuela Lanzarin - aggiorniamo la nostra pianificazione, rendendola rispondente al massimo possibile alla situazione contingente. Si tratta di un lavoro soprattutto di prevenzione, attuato attraverso comportamenti coscienziosi, consigliati alla gente comune, e un'organizzazione di screening in ospedali e case di riposo". Per questo, è stato scritto nel documento che per le strutture ospedaliere "è previsto il rafforzamento dello screening e sorveglianza degli operatori sanitari: almeno un test ogni dieci giorni per gli operatori che svolgono attività nei contesti a maggior rischio; un test ogni cinque giorni per gli operatori che svolgono assistenza diretta al paziente nei reparti nei quali è stata riscontrata positività nel personale negli ultimi dieci giorni; un test ogni 20 giorni per gli operatori che svolgono attività di assistenza diretta in reparti o servizi non Covid 19". Anche per quel che riguarda le strutture residenziali per anziani è stato previsto "un test ogni dieci giorni per gli operatori che svolgono assistenza diretta agli ospiti e un test ogni dieci giorni anche per gli ospiti". Qualora gli ospiti ritornino nelle case per le festività al rientro e dopo due o quattro giorni verranno sottoposti nuovamente a test. (Rev)