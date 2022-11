Speciale difesa: Nato, al via riunione ministri Esteri a Bucarest, Ucraina e Cina al centro dei colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via a Bucarest la riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri della Nato. L'incontro è il primo evento di questo tipo organizzato in Romania dall'adesione del Paese all'Alleanza atlantica nel 2004, e il secondo incontro formale tra alleati dopo il vertice di Bucarest nel 2008. È anche il primo evento della Nato ad alto livello che si tiene in uno Stato del fianco orientale, considerato la prima linea di difesa dell'Alleanza dall'inizio dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Inoltre è la prima riunione ad alto livello della Nato dopo il vertice di Madrid, tenutosi lo scorso giugno, e, in questo senso, segnerà una tappa essenziale nell'operatività del nuovo Concetto strategico dell'Alleanza. L'incontro, durante il quale l’Italia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, offrirà l'occasione per la prima discussione applicata per analizzare lo stato di attuazione delle decisioni prese a Madrid e per la preparazione del futuro vertice Nato di Vilnius, a partire dal 2023. Insieme ai capi della diplomazia dei 30 Stati membri, al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e agli altri alti funzionari politici e militari dell'Alleanza, parteciperanno alla riunione anche i ministri degli Esteri di Finlandia e Svezia, quali Stati invitati all’adesione. Alle sessioni aperte ai partner, inoltre, parteciperanno anche i ministri degli Esteri della Moldova – che partecipa per la prima volta a un incontro di questo genere –, dell'Ucraina, della Georgia e della Bosnia Erzegovina. (Rob)