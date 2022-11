Speciale difesa: Usa-Colombia, ministro Velasquez ricevuto da sottosegretario Erikson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Ivan Velasquez, è stato ricevuto al Pentagono dal sottosegretario della Difesa aggiunto, Daniel Erikson. Le parti, riferisce un comunicato della Difesa Usa, hanno lavorato all’agenda per il 18mo gruppo di lavoro bilaterale sulla Difesa che si terrà nel 2023. Il forum è un meccanismo per discutere questioni di difesa a livello strategico e per esplorare future attività di cooperazione. Tra i temi in agenda ci sono lo sviluppo delle istituzioni del settore della difesa, la cooperazione per la sicurezza internazionale, il rafforzamento della capacità di intelligence strategica, la lotta alla droga e attuazione dell'accordo di pace, oltre alle sfide transfrontaliere. I leader hanno inoltre discusso dell'importanza di integrare le considerazioni sui cambiamenti climatici nei futuri dialoghi sulla difesa. (Was)