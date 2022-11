© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in partenza per Bucarest per partecipare alla ministeriale della Nato. Ad annunciarlo lo stesso ministro in un tweet. "Rafforzare il nostro impegno nell'Alleanza atlantica e ribadire il pieno sostegno a difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Italia continuerà a fare la sua parte", ha scritto Tajani. (Res)