Speciale difesa: Ucraina, Craxi, Parlamento sarà sovrano su scelte

18 ottobre 2021

- "Sulle politiche a sostegno dell'Ucraina i testi passeranno per le Aule parlamentari, unica sede di un confronto politico che dovrebbe uscire dalla logica dello show ed essere ricondotto nell'ambito della serietà, visto il dramma che il popolo di Kiev sta vivendo". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "Coloro che in queste ore sbraitano, lanciando ingiustificati appelli e denunce di inverosimili colpi di mano ai danni del Parlamento, non conoscono evidentemente neppure le procedure legislative. Quando si ha a che fare con la vita umana, con il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, la sostanza può naturalmente avere una preminenza rispetto alla forma, i tempi non sono una variabile", ha aggiunto Craxi, ribadendo tuttavia la centralità del Parlamento sulle scelte relative al sostegno all'Ucraina. (Res)