Speciale difesa: India-Usa, in corso nell’Uttarakhand esercitazione congiunta Yudh Abhyas

20 luglio 2021

- La 18ma edizione dell’esercitazione congiunta indo-statunitense Yudh Abhyas è in corso nello Stato indiano dell’Uttarakhand, ad Auli, vicino al confine con la Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). Il ministero della Difesa dell’India aveva annunciato l’esercitazione per “questo mese”, senza specificare le date. All’esercitazione partecipano militari della seconda brigata dell’undicesima divisione aviotrasportata dell’Esercito Usa e del reggimento Assam dell’Esercito indiano. Il programma di addestramento si concentra sull’impiego di un gruppo tattico integrato in operazioni di mantenimento della pace su mandato delle Nazioni Unite e sull’assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità. Le manovre vengono condotte con cadenza annuale con “l’obiettivo di scambiare buone pratiche, tattiche, tecniche e procedure tra gli Eserciti delle due nazioni”. La precedente edizione si è svolta nell’ottobre del 2021 negli Stati Uniti, in Alaska, presso la base congiunta Elmendorf Richardson. (Inn)