Speciale difesa: Ucraina, Lomuti (M5s), su armi Meloni come Draghi, scappa da Parlamento

- Il Parlamento "non è un ostacolo né un intralcio, per questo sulla guerra e sull'eventuale invio di armi torniamo a chiedere anche a questo governo super politico, comunicazioni alle Aule che consentano la formazione di un giudizio parlamentare. E' una questione di democrazia! Tanto più urgente alla luce della sorprendente decisione del governo, che ha deciso di infilare di soppiatto un emendamento dentro un altro decreto per prorogare di un altro anno l'invio di armi in Ucraina. Perché questi sotterfugi? Il governo abbia il coraggio di venire in Parlamento a spiegare e ad affrontare il dibattito che una simile decisione richiede". Lo ha detto Arnaldo Lomuti, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Esteri, durante il suo intervento in Aula. "Sull'invio di mezzi e strumenti di difesa militare - ha aggiunto il parlamentare - è urgente la necessità di un nuovo confronto politico e di un nuovo quadro di intervento. Malgrado le nostre continue richieste Draghi ha preferito non coinvolgere le Camere, sul tema delle armi Meloni sembra agire in profonda continuità dimostrando, ancora una volta, come Fratelli d'Italia abbia svolto nella scorsa legislatura una finta opposizione". (Rin)