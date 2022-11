Speciale difesa: Ue, Profumo, senza difesa non esiste sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza difesa non esiste sostenibilità. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del rapporto sull'impatto economico dell'industria aerospaziale e della difesa europea a Bruxelles. "Oggi ci stiamo muovendo in un nuovo territorio" con la guerra in Ucraina, ha detto Profumo. "Spero che sia chiaro per tutti noi che la nostra difesa è importante per il nostro sistema. Senza sicurezza, non esiste sostenibilità", ha aggiunto. "Davanti a noi abbiamo due sfide, ha spiegato Profumo. "La prima è a breve termine, per essere in grado di aumentare la nostra capacità di produzione al fine di riempire le scorte del nostro sistema di difesa", ha dichiarato, spiegando che non siamo più in un periodo di pace, ma "in un contesto diverso". Dall'altro lato, ha proseguito l'amministratore di Leonardo, "dobbiamo continuare a investire in modo drammatico sull'innovazione, perché è chiaro che l'innovazione tecnologica è l'elemento chiave per competere adeguatamente con i nostri avversari", ha detto. "La cooperazione a livello europeo è incredibilmente rilevante, ma anche quella con la Nato. Combinare in modo corretto lo sviluppo strategico europeo con le esigenze della Nato sia molto rilevante", ha concluso Profumo. (Beb)