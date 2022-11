Milano: in Prefettura sottoscritto protocollo d'intesa per vittime di usura, estorsione e terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli impegni degli enti sottoscrittori è prevista l'individuazione dei nominativi ed i contatti dei referenti, incaricati di offrire ogni utile aggiornamento e supporto individualizzato alla vittima dei reati di usura, di estorsione, di terrorismo e della criminalità organizzata. Particolare attenzione è rivolta anche al mondo delle banche attraverso l'attività di vigilanza promossa dalla Banca d'Italia, oltre alla sensibilizzazione da parte di Abi (Associazione bancaria italiana) nei confronti degli Istituti creditizi associati, cui è attribuito un ruolo proattivo nei confronti dei propri clienti che hanno trovato il coraggio di denunciare. Nel contesto delle azioni previste, la Prefettura svolgerà il ruolo di "punto di contatto" tra l'interessato e le diverse Amministrazioni, per favorire la migliore circolarità delle informazioni relative ai Provvedimenti di sospensione dei termini oltre ad una celere esecuzione degli stessi. Nel corso della cerimonia di sottoscrizione, il Prefetto Renato Saccone ha espresso soddisfazione per la meritoria iniziativa, che pone attenzione ad un fenomeno sommerso, rimarcando che lo spirito del lavoro condiviso è quello di offrire il più ampio sostegno alle vittime e al tempo stesso stimolarle affinché trovino il coraggio di denunciare. (Com)