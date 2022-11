Venezia: stanziati 350 mila euro per interventi in 24 luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale, in data odierna, ha approvato lo stanziamento di 350 mila euro in favore di alcuni interventi di ristrutturazione ad edifici di culto. "Con questa delibera, e con quelle approvate per gli altri edifici di culto negli scorsi sei anni, l'amministrazione ha già stanziato, complessivamente, oltre 2,5 milioni di euro rendendo così possibili 140 interventi", ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali, Simone Venturini. "Queste realtà non esauriscono il loro lavoro nella dimensione confessionale, ma sono lievito prezioso di iniziative sociali, educative e culturali che illuminano e innervano la nostra città", ha poi concluso. (Rev)