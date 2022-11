Medio Oriente: Tunisia celebra Giornata internazionale solidarietà per popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia celebra oggi la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri in un comunicato. "La Tunisia ribadisce la sua ferma posizione a sostegno del fraterno popolo palestinese nelle sue legittime lotte per porre fine all'occupazione e per formare uno Stato palestinese indipendente e sovrano sulle proprie terre secondo i confini del 1967, con Gerusalemme come capitale", ha proseguito il ministero. Per il Paese nordafricano, "è giunto il momento per i fratelli palestinesi di riconquistare i loro pieni diritti all'autodeterminazione, all'indipendenza e alla dignità". La Tunisia ha inoltre espresso “la sua profonda soddisfazione” per il successo del recente incontro avvenuto in Algeria, in seguito al quale i rappresentanti di 14 gruppi palestinesi hanno siglato una “dichiarazione di riconciliazione” che ha preso il nome di “Dichiarazione di Algeri”, con cui le fazioni si sono impegnate a porre fine alle divergenze interne e a organizzare elezioni presidenziali e legislative in tutti i territori palestinesi, Cisgiordania, Gerusalemme e Striscia di Gaza inclusi, entro un anno. (segue) (Tut)