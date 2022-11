Medio Oriente: Tunisia celebra Giornata internazionale solidarietà per popolo palestinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisi ha poi espresso profonda preoccupazione per "i brutali attacchi e le gravi violazioni dei civili palestinesi nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est, da parte delle forze di occupazione e dei coloni senza la minima responsabilità". "Alla luce del perdurare di queste gravi violazioni e pratiche discriminatorie, la Tunisia rinnova il suo appello alla comunità internazionale, ed in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affinché siano prese immediatamente le misure necessarie per garantire protezione al popolo palestinese e per costringere le autorità israeliane a non prendere di mira i civili, rispettando gli impegni assunti ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra", si aggiunge nel comunicato. (segue) (Tut)