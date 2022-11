Medio Oriente: Tunisia celebra Giornata internazionale solidarietà per popolo palestinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia invita la comunità internazionale "a mobilitare i suoi sforzi per garantire l'immediata e completa cessazione delle attività di insediamento israeliane nei territori occupati, la demolizione delle abitazioni e a garantire il rispetto dei luoghi sacri”. Secondo il comunicato, la Tunisia esorta inoltre "tutti gli attori regionali e internazionali a lavorare per aumentare il livello della risposta umanitaria per aiutare il popolo palestinese ad affrontare le ripercussioni delle restrizioni economiche dell'occupazione, in particolare nella Striscia di Gaza assediata, gli effetti della pandemia di Covid-19 e le emergenti sfide globali". Il ministero tunisino ha sottolineato "la necessità che la causa palestinese rimanga in prima linea nell'agenda internazionale, sulla base della responsabilità della comunità internazionale di garantire il rispetto del diritto internazionale e il sostegno alle giuste cause", chiedendo di raddoppiare e accelerare gli sforzi per creare un orizzonte di pace in Medio Oriente sulla base delle risoluzioni di legittimità internazionale e dell'iniziativa di pace araba. (Tut)