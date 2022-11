Roma: Forza Italia, Gualtieri taglia i fondi al sociale per fare feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eravamo già costernati del nulla cronico della amministrazione Gualtieri dopo un anno, ma la variazione di bilancio che passa oggi in Aula supera ogni limite. Così in una nota il coordinatore romano di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri, il responsabile politiche amministrative Marcello De Vito e la responsabile consulta disabilità Daniela Rompietti. "Il sindaco, a ridosso del termine del 30 novembre, taglia in più Municipi fondi al sociale, per farne eventi e rimborsi spese istituzionali. Proprio così, il sindaco Pd Gualtieri taglia a chi è in difficoltà per fare feste. Possibile che quei soldi non potevano essere impiegati meglio? Come Forza Italia, da sempre attenta a questo tema, avanziamo la richiesta di reinvestirli sempre sui servizi sociali, ad esempio su quelli per la disabilità gravissima su cui si registra una carenza cronica in tutti Municipi. Quello che sta facendo questa amministrazione PD sotto le elezioni regionali per recuperare consenso supera ogni limite di decenza e danneggia i cittadini, in particolare quelli in difficoltà. Vergogna", conclude.(Com)