Legge Bilancio: Calenda, no voto di fiducia ma non faremo ostruzionismo

19 luglio 2021

- La collaborazione parlamentare "c'è per definizione. Noi presenteremo emendamenti pur sapendo che i tempi della manovra sono estremamente ristretti. Il voto di fiducia ovviamente non ci sarà. Quello che però ci siamo impegnati a non fare è ostruzionismo parlamentare per mandare il governo in esercizio provvisorio, che sarebbe un dramma per l'Italia". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla legge di Bilancio. (Rin)