Veneto: Consiglio regionale approva legge su terapia del sorriso e pet therapy in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto, riunitosi oggi, ha approvato con voto unanime il progetto di legge riguardante le "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)" e la loro introduzione negli ospedali. L'obiettivo è quello di "valorizzare l'ospedalizzazione e la presa in carico del paziente, in particolare nei reparti di pediatria, ponendo al centro dell'attenzione anche le esigenze psichiche dell'ospite, oltre a quelle fisiche, fornendo ai malati supporto di carattere psico - educativo, a integrazione delle cure clinico–terapeutiche", come hanno spiegato in aula Fabrizio Boron, consigliere regionale dell'intergruppo Lega-Lv, e primo firmatario della proposta, e Anna Maria Bigon, consigliera del Pd e correlatrice del progetto di legge. (Rev)