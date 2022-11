Cultura: Patuano (A2A), non potevamo non essere presenti a Capitale della cultura 2023 - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "A2A si è battezzata circa due anni fa come life company, una società che con il suo operato cura la qualità della vità delle persone. La cultura è vita, è una parte integrante della nostra vita e non potevamo, anche in virtù del nostro radicamento sul territorio, non essere presenti alla capitale della cultura". Lo ha affermato oggi il presidente di A2A Marco Patuano, a margine della presentazione di "Light is Life. Festa delle Luci A2A" nel contesto di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023. (Video: Agenzia Nova) (Rem)