Migranti: Piantedosi, sostituire flussi irregolari con meccanismi di condivisione

- Con i principali Paesi di partenza dei migranti l’obiettivo è “sostituire i flussi irregolari con meccanismi di condivisione”, perché in alcuni casi possiamo “condividere con loro il sogno migratorio di giovani generazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Corriere Tv. Il ministro ha parlato di “processi di formazione da condividere sul posto con le nostre rappresentanze diplomatiche” e il rilascio quindi di "visti mirati per effettive opportunità” di lavoro. “In cambio - ha però sottolineato - bisogna chiedere che si prevengano le partenze verso l’Italia e, in aggiunta, avere dei processi di rimpatri con procedure "più semplificate". Proprio in queste operazioni "è fondamentale che il Paese riconosca il migrante come proprio cittadino", ha spiegato Piantedosi. (Rin)