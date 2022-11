Ucraina: Stoltenberg, la Russia vuole lasciare il Paese “al freddo e al buio” durante l’inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole lasciare l’Ucraina “al freddo e al buio” durante l’inverno. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in apertura della riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a Bucarest. “Si tratta di un incontro importante, in un momento cruciale, con molte sfide legate alla guerra in Ucraina”, ha detto Stoltenberg in merito alla ministeriale odierna. “Le recenti perdite subite dalla Russia dimostrano l’incredibile coraggio delle forze ucraine e che il nostro sostegno fa la differenza sul campo di battaglia e deve continuare”, ha rilevato il segretario generale. Stoltenberg ha tuttavia rilevato come la Russia abbia ancora notevoli capacità militare e sia pronta a usare un’estrema brutalità contro l’Ucraina, lasciando il Paese “al freddo e al buio” durante l’inverno. La Nato “non fa parte del conflitto” ma è pronta a sostenere Kiev, ha ribadito Stoltenberg. (Rob)