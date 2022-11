Egitto: una delegazione vietnamita visita la zona economica del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Autorità della Zona economica del Canale di Suez in Egitto, Walid Gamal el Din, ha ricevuto il vice presidente dell'Assemblea nazionale vietnamita, Nguyen Duc Hai, per discutere le modalità di cooperazione congiunta. Lo riferisce una nota delle Autorità del Canale di Suez. Il funzionario egiziano ha espresso la sua aspirazione a una cooperazione congiunta tra le due parti, soprattutto perché la zona economica ha condotto negoziati bilaterali con la parte vietnamita in vari campi e settori. Durante l'incontro, Jamal el Din ha sottolineato l'importanza di promuovere modi di cooperazione congiunta tra la parte vietnamita e la zona economica su diversi assi, il più importante dei quali è attrarre investimenti e competenze vietnamite, per stabilire progetti industriali in diversi campi come industrie high-tech e aziende del settore automobilistico. Gamal el Din ha rivisto l'istituzione dell'East Port Said Automotive Industry Complex come parte della strategia nazionale dello stato egiziano per localizzare l'industria automobilistica nel Paese. Il presidente dell'Autorità ha presentato gli incentivi finanziari diretti e indiretti che vengono offerti agli investitori, nonché i vantaggi di cui gode la regione, come la presenza di sei porti marittimi sul Mar Rosso e sul Mediterraneo. Da parte sua, il vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Vietnam ha affermato l'interesse da parte di Hanoi a cooperare con la Zona economica e a investire in Egitto, oltre a cooperare con l'Autorità nella creazione di centri di formazione per i lavoratori.(Cae)