G7: Nordio, ribadita solidarietà all’Ucraina nella ministeriale Giustizia

- I ministri della Giustizia del G7, riuniti oggi a Berlino, hanno innanzitutto ribadito la loro solidarietà all’Ucraina. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i giornalisti a margine dei lavori. La ministeriale vede come tema centrale la lotta all’impunità per i responsabili dei crimini di guerra commessi in Ucraina. “Prima di tutto (abbiamo espresso) una forte solidarietà all’Ucraina e al suo popolo che sta resistendo valorosamente a un’aggressione criminale. Poi (abbiamo discusso) la possibilità di coordinare le nostre indagini, l’assoluta volontà di proseguire in questa cooperazione, il potenziamento della Corte internazionale penale e la possibilità anche di utilizzare tutte le nostre esperienze investigative italiane, che nei temi di criminalità sono molto avanzate, proprio in questo settore”, ha dichiarato Nordio.(Geb)