Svizzera-Italia: Settimana cucina italiana, Cooking show al consolato di Lugano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzato dalla sezione svizzera della Associazione cuochi italiani in Svizzera - Federazione Italia cuochi, si è aperta domenica scorsa presso il consolato generale d'Italia a Lugano, nella prestigiosa cornice della storica Sala-Teatro "Carlo Cattaneo", l'evento di presentazione al nutrito pubblico del Cantone Ticino delle eccellenze eno-gastronomiche italiane. Erano presenti aziende del settore Food che hanno presentato prodotti di spicco, caseari, ittici, enologici, soft drink, salumi, norcineria, di panificazione, pastifici, e altro. Nel corso dell'apertura dell'evento, l'Associazione cuochi italiani in Svizzera ha organizzato un Cooking show, preparando sul posto per il numeroso pubblico di operatori e di personalità invitate alcuni piatti tipici regionali. "Si tratta di una iniziativa di grande successo che sicuramente ripeteremo con periodicità, visto il grande successo riscosso", ha dichiarato il console generale d'Italia a Lugano Gabriele Meucci. "La Svizzera Italiana fa già parte in un certo modo del Food italiano, ma occorre sempre trovare prodotti di nicchia, eccellenze della nostra tradizione alimentare che trovano oggi anche nel Cantone Ticino un terreno di sviluppo commerciale per le nostre aziende", ha commentato la chef Cristina Balzan, anima dell'evento.(Com)