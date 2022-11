Ucraina: Profumo, in difesa dei territori si combina uso di armi del passato e del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è una guerra anche del passato, con carri armati e sistemi che abbiamo visto nell'ultimo secolo, ma per l'autodifesa, che è un'area importante, osserviamo una combinazione del passato e del futuro. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine della conferenza stampa di presentazione del rapporto sull'impatto economico dell'industria aerospaziale e della difesa europea a Bruxelles. "Direi che la difesa aerea e la consapevolezza della situazione sono i due elementi chiave" allo stato attuale, ha detto. "È importante continuare a investire in sviluppo tecnologico", ha aggiunto. "L'intelligenza artificiale è importante, ma anche la cyber sicurezza è fondamentale", ha proseguito profumo a margine. (Beb)