Egitto: oggi nuova sessione del processo a carico di Patrick Zaki

- Si tiene oggi una nuova sessione, l'ottava, del processo a carico di Patrick Zaki - lo studente egiziano dell'Università di Bologna libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare per presunti reati contro la sicurezza dello Stato - presso il tribunale di Mansoura. Lo ha fatto sapere lo stesso Zaki su Facebook. Quella di oggi potrebbe essere l'ultima sessione del processo a carico dello studente egiziano. "Finalmente spero che questo incubo finisca presto e di poter tornare a studiare in Italia normalmente e avere la possibilità di lavorare sul mio recupero personale prima di quell'esperienza", ha scritto lo studente che rischia fino a cinque anni di carcere. La nuova sessione avviene quasi in concomitanza con l'arrivo a Roma del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. (Res)