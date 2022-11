Legge Bilancio: Freni, tre quarti fabbisogno vincolati a spesa energetica, prima volta nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sottosegretario di Stato al ministero di Economia e finanze, Federico Freni, "questa non è una buona legge di bilancio, è un'ottima legge di bilancio, fatta in poco più di 25 giorni. È la prima volta, nella storia della Repubblica, in cui si affronta il bilancio dello Stato partendo da una posta vincolata che deve assorbirne i tre quarti. Non era mai successo che il bilancio dello Stato si dovesse impostare avendo i tre quarti del fabbisogno vincolati a una spesa, ovvero la spesa energetica. Si tratta - ha precisato il sottosegretario intervenuto alla prima Relazione annuale della Fondazione Enasarco, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, presentata a palazzo Wedekind, a Roma - di una spesa indipendente dalla volontà del governo. Anche quando si fece la Legge di Bilancio del 2021 per il 2022 e del 2020 per il 2021, in tempi di Covid, non si vincolò i tre quarti del fabbisogno alla spesa sanitaria. Quindi - ha sottolineato Freni - è la prima volta che succede una cosa del genere. Il governo ha risposto in maniera corretta, vincolando le risorse giuste, nella loro giusta ampiezza, al fabbisogno energetico, e distribuendo in modo radicale e razionale tutto le altre risorse. Il governo si insedia oggi, con una prospettiva di cinque anni, e non di cinque giorni, e che, in questo contesto, ha avuto anche il coraggio di avviare percorsi di riforma, come la riforma della fiscalità con la flat tax, una semplificazione del perimetro fiscale. Inoltre, è stata avviata una riforma previdenziale strutturata con quota 41. Sui giornali si parla di Quota 103, ma la stessa cifra si può ottenere in molti modi. La cosa importante - ha proseguito - non è 104, ma è 41+62. In Legge di Bilancio, infine, abbiamo avuto l'accortezza di inserire norma per le casse che consente, in caso di rottamazione, che l'attività delle casse di rottamazione di cartelle esattoriali che sia fatta previa adozione di un regolamento specifico per ciascuna cassa", ha concluso Freni. (Rin)