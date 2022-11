Regno Unito: scende sotto il 50 per cento numero di persone che si definiscono "cristiane" in Inghilterra e Galles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno della metà dei cittadini residenti in Inghilterra e Galles si è definita "cristiana" nel censimento del 2021. Si tratta della prima volta che il dato in questione scende sotto il 50 per cento. Rispetto al censimento precedente, tenuto nel 2011, il dato è passato dal 59,3 al 46,2 per cento. Nello stesso arco di tempo, il numero di coloro che hanno dichiarato di non professare alcuna religione è aumentato al 37,2 per cento della popolazione, rispetto al 25 per cento circa del 2011. Le persone che si identificano come musulmane sono passate dal 4,9 per cento nel 2011 al 6,5 per cento lo scorso anno. (Rel)