Turchia: portavoce Erdogan, inizio operazione di terra in Siria "in qualsiasi momento"

- La Turchia potrebbe dare inizio a un’operazione di terra nel nord della Siria “in qualsiasi momento”. Lo ha affermato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, in dichiarazioni riprese dall’emittente qatariota “Al Jazeera”. L’inizio dell’operazione dipenderà dalle valutazioni di coloro impegnati nella questione, ha fatto sapere il portavoce, precisando che la richiesta di Ankara è che le Unità di protezione dei popoli (Ypg), il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), vengano respinte a oltre 30 chilometri dal confine turco e che smettano di provare a infiltrarsi in Turchia. Kalin ha poi affermato che le forze turche non hanno preso di mira nessun militare affiliato alla Russia o agli Stati Uniti. L’unico obiettivo, ha ribadito, sono le Ypg. Fino ad ora, le operazioni militari turche hanno prevenuto la formazione di un “corridoio terroristico” dal confine iracheno al Mediterraneo, ha poi riferito il portavoce. (segue) (Res)