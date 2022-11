Turchia: portavoce Erdogan, inizio operazione di terra in Siria "in qualsiasi momento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Kalin sono giunte dopo che ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l’operazione lanciata da Ankara nei territori settentrionali di Siria e Iraq proseguirà “fino a quando non verrà eliminato fino all’ultimo terrorista”. A detta del capo dello Stato, si tratta di un’operazione volta a contrastare “organizzazioni terroristiche” e a salvaguardare la sicurezza del Paese e, pertanto, non necessita del “permesso” di altri Paesi. "Non dovremmo essere disturbati dalle operazioni militari della Turchia volte ad espandere la cintura di sicurezza ai suoi confini meridionali”, ha affermato il presidente, riferendo che “le organizzazioni terroristiche” prese di mira hanno subito gravi perdite. (segue) (Res)