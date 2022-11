Turchia: portavoce Erdogan, inizio operazione di terra in Siria "in qualsiasi momento" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, fonti turche in condizioni di anonimato hanno riferito all’emittente “Al Jazeera” che la Russia starebbe compiendo sforzi per soddisfare le richieste della Turchia nel nord della Siria, al fine di evitare un'operazione di terra che l'esercito turco potrebbe lanciare contro le unità curde nella regione. A detta delle fonti, la Turchia chiede in particolare il ritiro delle Forze democratiche siriane da Manbij, Kobane e Tal Rifaat, nel nord della Siria. A detta delle fonti, Ankara e Mosca sarebbero concordi sul ritorno delle istituzioni del governo siriano in queste aree in alternativa alle Forze democratiche siriane, comprese le forze di sicurezza e le guardie di frontiera. Ankara avrebbe dato una scadenza temporale da rispettare. Altrimenti si è detta pronta a lanciare un’operazione militare. (segue) (Res)