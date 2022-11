Turchia: portavoce Erdogan, inizio operazione di terra in Siria "in qualsiasi momento" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra il 19 e il 20 novembre, la Turchia ha dato il via all’operazione “Spada ad artiglio” (Pence Kilic in turco), colpendo con raid aerei, droni armati e artiglieria pesante le Forze democratiche siriane (le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti, Fds) su un vasto fronte che va da Tal Rifaat, a nord di Aleppo, fino all’estremo est della provincia di Al Hasakah, vicino al confine con l’Iraq. L’operazione è stata lanciata dopo l’attentato avvenuto lo scorso 13 novembre a Istanbul costato sei morti e 80 feriti. I gruppi curdi hanno negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi. La Turchia considera le Fds, la cui spina dorsale è formata dalle Unità di protezione dei popoli (Ypg), il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan, e quindi, un gruppo terroristico. Nelle operazioni in Siria, Ankara ha per la prima colpito i curdi anche nelle basi controllate dalla Russia e dagli Stati Uniti, aprendo un nuovo fronte di tensione, nonostante gli accordi raggiunti nel 2019 che posero fine all’operazione “Primavera di pace” (Baris Pinari Harekati). (Res)