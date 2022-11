Imprese: Bei concede 10 milioni a Blubrake per l'innovazione nella mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei), con un finanziamento Venture Debt da 10 milioni, investe in Blubrake, scale-up italiana specializzata nello sviluppo di sistemi ABS di ultima generazione per biciclette elettriche. Grazie al supporto della Bei, Blubrake punta all'espansione internazionale e alla leadership nel settore dei sistemi antibloccaggio (ABS) per e-bike, per far sì che la tecnologia diventi uno standard di sicurezza indispensabile per tutti i veicoli elettrici leggeri, come avvenuto nel settore automotive. Le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno ad aumentare la sicurezza dei veicoli elettrici leggeri (LEV) e a favorire l'adozione mass-market dell'ABS, al fine di ridurre drasticamente la frequenza degli incidenti per ciclisti e pedoni. L'ABS di Blubrake previene la perdita di controllo della bicicletta nel caso di frenate brusche, un'eventualità che è alla base del 60 per cento degli incidenti in e-bike, e di bloccaggio della ruota anteriore, responsabile del 25 per cento delle cadute. L'ABS interviene migliorando in modo significativo la frenata sia su terreni ad alta aderenza che su terreni scivolosi e sdrucciolevoli attraverso il controllo della potenza frenante, per evitare il bloccaggio della ruota anteriore e il sollevamento di quella posteriore, prevenendo così perdita di stabilità e ribaltamento del mezzo. (segue) (Com)