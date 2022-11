Imprese: Bei concede 10 milioni a Blubrake per l'innovazione nella mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento della Bei sarà finalizzato anche all'allestimento di una nuova linea di assemblaggio e favorirà l'incremento della capacità produttiva di Blubrake, per far fronte alla rapida espansione internazionale dell'azienda. “Le e-bike rappresentano il futuro della mobilità urbana e sono un mezzo di trasporto rapido, ecologico e salutare. La Bei, in qualità di banca del Clima dell'Ue, ha investito in Italia oltre 5,4 miliardi di euro negli ultimi cinque anni per promuovere la mobilità sostenibile e la decarbonizzazione del settore dei trasporti”, ha commentato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. “Operazioni come quella siglata oggi con Blubrake dimostrano inoltre la vicinanza della Bei alle start-up italiane e l'innovazione dei nostri prodotti finanziari, come il Venture Debt”, ha concluso. “L'ABS rende i veicoli elettrici leggeri più sicuri e facili da usare, favorendone l'adozione in piena sicurezza da parte di tutti gli utenti e contribuendo allo sviluppo di una mobilità più sostenibile e smart”, commenta Fabio Todeschini, Founder e amministratore delegato di Blubrake, che aggiunge: “Siamo molto orgogliosi dell'operazione con la Bei, che conferma la rilevanza dei sistemi di sicurezza come l'ABS nel panorama della mobilità e che dimostra la qualità del team di Blubrake e delle potenzialità dell'azienda”. (segue) (Com)