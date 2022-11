Imprese: Bei concede 10 milioni a Blubrake per l'innovazione nella mobilità sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Blubrake è tra le prime imprese sviluppate all'interno del nostro gruppo industriale: una tecnologia nata nel 2015, con decenni di ricerca alle spalle e una concretezza nell'industrializzazione e commercializzazione”, conclude Vincenzo Russi, amministratore delegato di e-Novia. “I risultati e la valorizzazione oggi raggiunti da Blubrake dimostrano il successo del nostro modello di gruppo industriale che, partendo dalle tecnologie più innovative, trasforma la proprietà intellettuale in imprese e le porta sul mercato generando asset industriali tangibili. La tecnologia di Blubrake, insieme a quella delle altre imprese del Gruppo e-Novia, contribuisce a disegnare la Smart City di un futuro che è già presente, in cui una delle azioni più basilari del quotidiano – spostarsi – viene declinata in modo sempre più personalizzato e sostenibile”. (Com)