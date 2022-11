Medio Oriente: Giornata solidarietà popolo palestinese, premier Pakistan ribadisce sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, in un comunicato pubblicato oggi in occasione della Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, ha espresso “incrollabile sostegno” ai palestinesi “a nome del popolo e del governo del Pakistan”. Sharif ha anche espresso “grave preoccupazione” per la sofferenza, le ingiustizie e la miseria causate dalla “illegale occupazione israeliana”, invocando azioni concrete da parte della comunità internazionale. “Per migliorare le prospettive di una soluzione con due Stati, è essenziale impedire a Israele di espandere i suoi insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est”, ha concluso Sharif ribadendo la posizione di Islamabad a favore della soluzione dei due Stati.(Inn)