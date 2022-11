Lombardia 2023: Fontana, Majorino? Non replico al nulla, incontro pubblico ne parleremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensavo che parlasse bene di Regione Lombardia, non capisco come mai queste affermazioni sinceramente". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa "Tutta la solidarietà dello sport", per il 29esimo memorial di Walter Fontana a Palazzo Lombardia, in risposta alle affermazioni del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde, Pierfrancesco Majorino, che in una nota ha accusato il governatore di non aver presentato nessuna proposta per le imprese e sul Pnrr, definendo inoltre la Regione negazionista sul tema del clima. Ai cronisti presenti all'evento Fontana ha poi ribattuto: "Cosa volete che replichi? Al nulla non si può replicare". Mentre "per l'incontro pubblico", proposto dal candidato del centrosinistra "ne parleremo", ha concluso. (Rem)