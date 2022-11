Ucraina: Ghio (Pd), sostenere Kiev e negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera "discute oggi un argomento di grande importanza. L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale. Agendo così la Federazione russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale. Un'aggressione che ha provocato e continua a provocare numerose atrocità e azioni ostili nei confronti di civili. Come Partito democratico chiediamo di continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino aiutandolo a resistere mediante tutte le forme di assistenza necessarie in tempi di guerra, insieme agli urgenti aiuti umanitari fondamentali per assicurare l'obiettivo primario del farsi carico delle persone civili in fuga o di quelle rimaste nell'incubo quotidiano dell'attuale vita in Ucraina. E chiediamo allo stesso tempo di utilizzare tutti gli spiragli e i percorsi diplomatici possibili per mettere in atto con concretezza e celerità le azioni di pace necessarie per evitare l'acutizzarsi di questo conflitto". Lo ha affermato Valentina Ghio, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, intervenendo in Aula per illustrare la mozione Pd sul conflitto ucraino. "L'esasperazione per l'intensificarsi e il protrarsi del conflitto - ha aggiunto la parlamentare - rende certamente più complessa l'azione della diplomazia per avviare i negoziati per il cessate il fuoco. Ma questa è la via da perseguire. Ed è una via da perseguire cercando di programmare e condividere come comunità internazionale anche quello che dovrà venire dopo il cessate il fuoco, sia per la tutela della popolazione che abita lo stato ucraino, sia per la tutela dell'Europa. Il sostegno a una nazione aggredita e l'attivazione per la ricerca della pace. Questi devono continuare a essere gli obiettivi del nostro Paese. Questo è - ha concluso - il percorso che dobbiamo portare in Europa, adesso e nei prossimi giorni, con forza, autorevolezza e con coraggio". (Rin)